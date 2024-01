Tiago Pinto ai saluti, nuovo ds alla Roma

Un ultimo mercato, poi quasi sicuramente sarà addio. Filtra ormai sempre con più insistenza che Tiago Pinto sia prossimo a salutare la Roma a pochi mesi dalla scadenza di un contratto che i Friedkin hanno deciso di non rinnovare. Finirà quindi, salvo colpi di scena, agli inizi di febbraio l'avventura del gm portoghese nella Capitale. La CEO Souloukou si sta occupando in prima persona di visionare e analizzare i possibili candidati per cercare il miglior profilo, individuato inizialmente in Modesto. Inoltre nella lista c'è anche Massara.

Pinto è alle prese con il suo ultimo mercato e ha sondato qualche giorni fa la situazione di Huijsen, difensore centrale classe 2005 della Juventus, il quale si trasferirà però al Frosinone. I bianconeri non sono assolutamente intenzionati a cedere il calciatore alla Roma e vogliono rispettare l'accordo con il club ciociaro. I giallorossi continueranno a cercare un difensore con lo stesso profilo se non dovessero arrivare in fretta alcune cessione: Spinazzola e Sanches in primis, mentre Belotti è stato richiesto da due società di Serie B (una è il Como) ma per ora ha rifiutato.

(corsport)