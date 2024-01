The last dance

L'estate scorsa solo una delle primi quattordici squadre in classifica cambiò allenatore. La prossima potrebbero invece farlo la metà. Mourinho è in scadenza, e non solo da un mero punto di vista contrattuale. [...] Il tecnico adesso vuole restare, però i Friedkin, abituati a stare zitti di fronte al mondo, ora lo sono pure con lui e hanno lasciato cadere nel silenzio le avances dello Special One. [...] Su ogni panchina occupabile incombe la figura di Conte, che piace molto al Milan, a cui piace sempre tanto la Juventus, che la Roma ha corteggiato e che De Laurentiis prenderebbe di corsa: ma l'ex ct accetterebbe di ridimensionare drasticamente le sue pretese economiche e soprattutto a ricalibrare le sue ambizioni e specialmente le sue esosissime richieste di mercato sulle ristrettezze della Serie A, dove tutti oramai comprano pensando al futuro? All'idea di lavorare con i giovani si sono pubblicamente adattati Allegri, Mourinho, Pioli e anche Sarri, ma l'eterno insoddisfatto Antonio? [...] La Roma ci ha provato con Xabi Alonso, che però continuerà a Leverkusen ancora un anno (per lui ci sarà quindi il Real, prima o poi). [...]

(La Repubblica - G. Cardone e E. Gamba)