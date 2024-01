Tentativo in extremis per Huijsen

IL TEMPO (L. PES) - Pinto ci prova, ma forse è tardi. Nelle ultime ore la Roma si è inserita in extremis nella trattativa tra Juventus e Frosinone per il difensore olandese classe 2005 Dean Huijsen. Da qualche giorno ormai i ciociari hanno l'accordo con il club bianconero che però ha chiesto di pazientare in attesa del rientro di Alex Sandro, ed è qui che i giallorossi stanno tentando il sorpasso al fotofinish. Difficile che la Juve cambi idea vista anche la possibilità di valorizzare il giovane calciatore che Di Francesco offrirebbe, ma a Trigoria si è preferito non lasciare nulla di intentato. L'ufficialità del trasferimento in Ciociaria è attesa nelle prossime ore a meno di clamorosi ribaltoni dell'ultimo secondo. Il difensore piace e rientrerebbe nei parametri del gm portoghese, ma la trattativa tra Giuntoli e il Frosinone va avanti da giorni e Huijsen è ormai promesso sposo dei gialloblù. Persistono, perciò, le difficoltà per arrivare al fatidico difensore che a Mourinho servirebbe eccome. Ma i paletti finaiziari e burocratici rallentano le negoziazioni. Se Pinto non dovesse completare alcuna uscita in giallorosso potrebbe arrivare solamente un Under 21. E a proposito di uscite continuano a suonare sirene brasiliane per Vina, anche se la Roma non scende dalla richiesta di 10 milioni. Se il Flamengo ha virato su Juninho Capixaba, ci sono ancora Corinthians, Palmeiras e Bahia sulle tracce del laterale uruguaiano attualmente in prestito al Sas-suolo. Calma piatta anche sul fronte Renato Sanches