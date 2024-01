Tentativo degli arabi per Mourinho. Fatta per Vina al Flamengo a 9 milioni

IL TEMPO (L. PES) - La sorte spesso si diverte a giocare col destino. E mercoledì a Riad nell'amichevole tra i giallorossi e l'Al Shabab potrebbe già essere Mourinho contro la Roma. Il portoghese, ex da neanche una settimana, ha ricevuto l'offerta del club arabo che vorrebbe portarlo subito in Saudi Pro League. Il tecnico portoghese, nonostante a più riprese abbia manifestato la volontà di raggiungere l'Arabia, non sembra intenzionato ad accettare. Troppo presto forse per chiudere le porte al calcio europeo e troppo fresca l'amarezza per l'addio alla Roma.

Roma che intanto prosegue nel lavoro sulle uscite con gli ultimi giorni a Trigoria di Pinto. Fatta per la cessione di Matias Vina al Flamengo dopo l'incontro con la dirigenza brasiliana dei giorni scorsi. Ai giallorossi otto milioni più uno di bonus divisi in 500mila in caso di vittoria del campionato e 500mila in caso di successo in Libertadores. Operazione rallentata dalle richieste economiche del Sassuolo che dovrà rinunciare al prestito del terzino uruguaiano per la seconda parte di stagione. Nulla da registrare sul fronte Renato Sanches ancora fuori dai convocati ma che potrebbe rientrare nei radar con De Rossi in panchina.