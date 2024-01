Sud tra rabbia e orgoglio, striscioni per Mourinho e boato per il figliol prodigo

Che all'Olimpico ci potesse essere un clima particolare lo sapeva lui per primo. Affetto e rabbia. Fischi e cori. Supporto e contestazione. Daniele De Rossi se lo aspettava. [...] In questa surreale atmosfera di affetto per l'ex capitano tanto quanto quello per José Mourinho. Diversi gli striscioni esposti per l'allenatore portoghese. "Hai difeso la nostra Roma, ci hai portato alla vittoria. José Mourinho eterna gloria" si è alzato in Tribuna Tevere. [...] Enorme quello esposto dalla Curva Sud, silenziosa più del solito e senza bandiere: "Ci sono ricordi che non hanno contratti. Le corse e i sorrisi che ci hai regalato. Tutte le volte che ti sei schierato. Per il tuo romanismo sarai sempre rispettato. Grazie mister". [...]

Con un gesto insolito, i proprietari hanno voluto fare il viaggio verso l'Olimpico nel pullman insieme alla squadra. In prima fila, accanto all'ex capitano. Dandogli l'in bocca al lupo finale praticamente davanti agli spogliatoi. Un esordio bagnato dal tributo di tutto lo stadio al momento del suo ingresso in campo con uno striscione: "Tu che quella maglia l'hai sempre onorata, insegna a questa squadra come deve essere sudata". Perché dentro a tutto questo, molto forte è stata invece la contestazione ai calciatori. Senza eccessi, con un dissenso pacato ma fortissimo. Il disinteresse. [...]

(la Repubblica)