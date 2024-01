Subito in emergenza

IL TEMPO (L. PES) - De Rossi già in emergenza. Nelle radio e sui siti già si discute su come giocherà la Roma di Ddr. Dai cambiamenti tattici al modulo prescelto dall'ex capitano. Tanti interrogativi ma soltanto una certezza: sabato all'Olimpico col Verona è già emergenza. Con Mancini e Cristante squalificati De Rossi si ritroverà con i soli Llorente e Huijsen a disposizione, viste le assenze storiche di Smalling e Kumbulla, che difficilmente può recuperare per la gara dell'Olimpico, e N'Dicka impegnato in Coppa d'Africa Si va verso la conferma del modulo con la difesa a tre sempre utilizzato nelle diciassette gare da allenatore della Spal. Prima di tutto per non sconvolgere troppo le certezze del gruppo, poi per rispettare le caratteristiche della rosa e utilizzare uno schieramento gradito. Sarà una formazione simile alle ultime utilizzate dallo Special One con l'adattamento di Kristensen nel terzetto dei centrali con Karsdorp e Spinazzola sulle corsie. Ci sarà ancora Bove accanto a Paredes con Pellegrini ad agire da rifinitore dietro la coppia dei campioni con Lukaku e Dybala. Con la speranza che Smalling possa tornare, sarà Pellegrini la chiave tattica: il capitano dovrebbe tornare dietro le punte e l'inglese dovrà guidare i compagni. Cambieranno i concetti tattici, ma sarà certamente una Roma battagliera che rispecchierà le caratteristiche del suo nuovo allenatore.