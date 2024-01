Straordinari per Dybala. Vuole il Verona

[...] La medicina per questa squadra si chiama Dybala. Forse più un antinfiammatorio, perché la cura non può essere solo un giocatore ma un lavoro di gruppo che porterà a un cambio di rotta. Con l'argentino di certo la Roma smette di sentire dolore, di soffrire, ritrovando così sollievo ma soprattutto i risultati scaccia crisi. [...] Fatto sta che ieri Paulo ha lavorato sodo al Fulvio Bernardini nonostante il giorno di riposo concesso da Mourinho alla squadra.

Non se l'è sentita di stare a casa, in un momento davvero particolare per la squadra. [...] Del resto solo lui (aspettando il vero Pellegrini) è in grado di costruire il gioco, fare da collante tra centrocampo e attacco, dare quella qualità e fantasia al reparto offensivo. [...] Una cosa è certa, Dybala - la cui clausola rescissoria è scaduta ieri - serve alla Roma più che mai e adesso spera che possa tornare regolarmente a disposizione per affrontare queste gare quantomai decisive per le sorti della stagione. [...]

(corsport)