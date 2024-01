Stop Spinazzola: salta amichevole e Salernitana

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Nel giorno di riposo concesso da De Rossi alla squadra è arrivato l'esito degli esami strumentali svolti da Spinazzola, sostituito poco prima della mezz'ora contro il Verona sabato scorso. Il calciatore - le cui condizioni verranno valutate nuovamente la prossima settimana - ha subito una piccola lesione al quadricipite sinistro, che gli impedirà di partire con il resto della rosa per Riad e soprattutto lo costringerà a saltare la trasferta di Salerno in programma lunedì sera. La ventiduesima giornata sarà inoltre caratterizzata dalla possibile assenza dei tifosi romanisti all'Arechi. È stata infatti sospesa la vendita dei tagliandi del settore ospiti in attesa delle decisioni delle Autorità Competenti. Vitetato, invece, l'acquisto del settori locali per i residenti della provincia di Roma. Vietata anche la vendita, come lo scorso anno, per le due gare col Feyenoord in Europa con i settori ospiti chiusi. Prima di pensare al campionato si dovrà passare necessariamente per l'amichevole contro l'Al Shabab di domani, che inserisce all'interno dell'accordo di sponsorizzazione con «Riyadh Season», un festival che comprende concerti ed eventi sportivi della durata di sei mesi, da ottobre a marzo. In mattinata i giallorossi torneranno ad allenarsi a Trigoria, mentre la partenza per l'Arabia ci sarà nel pomeriggio. La sfida contro la formazione della Saudi Pro League è fissata a domani, alle 17.45 (ora italia-na) al King Saud University Stadium. Al termine del match la squadra rientrerà immediatamente a Roma.