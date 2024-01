Stop Dybala, oggi la verità. Ma con il Milan resterà fuori

La verità la sapremo solo oggi, con la seconda parte degli esami strumentali. Quelli di ieri, svolti a Trigoria, per ora non hanno individuato danni al fiessore della coscia sinistra e forse è anche per questo che Paulo Dybala ha lasciato Trigoria con un sorriso più grande di quanto qualcuno poteva invece aspettarsi. Certo, le possibilità che possa esserci a Milano domenica prossima sono minime e forse la Roma e Dybala decideranno, a prescindere, di non rischiare nulla. Ma intanto le sensazioni sono sicuramente migliori rispetto a quelle di mercoledì sera, quando l'argentino è stato fermato dallo staff medico giallorosso nell'intervallo del derby di Coppa Italia. Gli esami di ieri, dunque, l'ecografia a cui si è sottoposto Dybala è risultata negativa, "pulita" come si dice in gergo medico. Il che, ovviamente, ha dato maggiore fiducia allo stesso Dybala, unita anche al fatto che l'argentino ieri aveva sensazioni positive. (...)

(gasport)