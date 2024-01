Stangata sul derby

Il derby non finisce più. Dopo i 100 minuti in campo, ieri è arrivata la coda velenosa del giudice sportivo Mastrandrea. Che non ha fatto sconti. Durissimo nei confronti della Lazio, disponendo la chiusura di quattro settori dell'Olimpico (Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest) in occasione della partita di campionato del 28 gennaio tra biancocelesti e Napoli. [...] Nel dispositivo si legge come "si levavano, in più occasioni durante l'incontro, beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti di Lukaku". [...] Ma non finisce qui. Perché per i lanci di oggetti e fumogeni, alcuni dei quali hanno colpito Dybala e Bove, "considerata la gravità dei fatti violenti e il grave pericolo per l'incolumità fisica di una o più persone", la Lazio è stata multata di 50mila euro con diffida e la Roma di 15mila. [...]

Tema calciatori: anche in questo, il giudice Mastrandrea non è andato per il sottile. Tre giornate di stop, da scontare nelle future gare di Coppa Italia della prossima stagione a Mancini, "perché subito dopo il fischio finale, avvicinandosi all'arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive". [...] Due turni all'altro giallorosso Azmoun, per aver colpito a gioco fermo un avversario, una giornata a Mourinho, Pedro, Pellegrini e Nuno Santos, allenatore dei portieri giallorosso. [...]

(Il Messaggero)