Spinazzola in Arabia per avere Söyüncü

[...] Considerando che i tempi di attesa per Smalling sono ancora lunghi, forse anche più lunghi rispetto al rientro di N'Dicka dalla Coppa d'Africa, la Roma è obbligata a spendere ancora un piccolo bonus per completare numericamente l'organico: la formazione di fortuna schierata ieri lo dimostra. Prima però, per questioni di liste e di budget, deve cedere almeno un giocatore. Se non due: i nomi papabili sono Spinazzola, Celik e Renato Sanches. Il rinforzo è stato già individuato: si tratta del nazionale turco Caglar Söyüncü, che il 6 gennaio ha giocato un tempo in Coppa del Re con l'Atletico Madrid ma non rientra nei piani di Simeone. [...]

L'elemento che risolverebbe buona parte dei problemi è Spinazzola, che è in scadenza di contratto e ha un costo residuo a bilancio di quasi 6 milioni. Se la Roma riesce a piazzarlo, magari proprio all'Al-Shabab che sarà l'avversario della stramba amichevole saudita il prossimo 24 gennaio, può ingaggiare almeno per l'Italia un difensore che non costi più di quanto frutta il giocatore in partenza (cartellino, stipendio e commissioni: conta tutto). [...] Quanto a Söyüncü, Tiago Pinto ha già parlato più volte agli agenti. A dicembre aveva ottenuto la disponibilità al trasferimento in prestito, con il sorriso di Vincenzo Montella che lo aspetta in forma all'Europeo. Ora però l'Atletico ha posto come condizione per la cessione un trasferimento definitivo, almeno con l'obbligo di riscatto a giugno. [...]

(corsport)