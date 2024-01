Spinazzola è la chiave del mercato. Se parte, arriva il difensore

Un modo per allentare la morsa del transfer balance e favorire l'ingresso di un difensore in lista Uefa è quello di cedere giocatori non più utili alla causa. Con uno o più trasferimenti in uscita, si libererebbero slot e lieviterebbe il budget. Uno su tutti è Smalling che dopo le prime tre gare di Serie A è sparito. Prima un infortunio al ginocchio, poi il dolore che non passava e infine il rapporto ai minimi termini con Mourinho. L'inglese è praticamente fuori rosa dopo aver rinnovato sei mesi fa il suo contratto per due anni a 3,5 milioni a stagione. Cederlo in Europa è praticamente impossibile e allora l'unica meta plausibile diventa l'Arabia Saudita. [...] Una settimana fa Mourinho ha assicurato che al momento non ci sono movimenti in uscita che riguardano Renato Sanches, ma le cose possono cambiare da un momento all'altro.

(Il Messaaggero)