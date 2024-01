Spalletti: “De Rossi leader generoso e sensibile, lottava sempre per i compagni. Darà energia alla Serie A”

GASPORT - Luciano Spalletti, tecnico della Nazionale ed ex allenatore della Roma, è stato intervistato dal quotidiano sull'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Queste le sue dichiarazioni:

Lo ha trovato alla Roma quando era ancora un ragazzo.

"Era straordinario, perché aveva il senso della squadra. Nutriva sentimenti forti nei confronti dei compagni, si batteva per loro. Non ricordo una sola partita, o un solo momento di una partita, in cui sia venuto meno da questo punto di vista. Un campione generoso, sensibile: a volte perdeva di vista se stesso, mai la Roma".

A proposito: lei, Spalletti, ha cominciato ad allenare gli allievi. Non sarebbe stato più utile anche a lui un percorso simile? "Non scherziamo. Se a me avessero detto “vuoi la Roma o preferisci partire dagli allievi?”, avrei risposto: comincia tu dagli allievi, io prendo la Roma".