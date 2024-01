Smalling: "Sempre leale nei confronti del club"

"Dal mio arrivo alla Roma il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club non hanno mai vacillato". Inizia così il messaggio social di Smalling, tornato a parlare per ribadire il suo senso di appartenenza alla squadra e fare chiarezza sulle sue condizioni. "Mi sono mostrato aperto verso qualsiasi tipo di soluzione proposto dagli specialisti, la mia riabilitazione, al contrario di quello che si crede, comprende antidolorifici. In abbondanza. La priorità assoluta è garantire che io possa giocare per la Roma al massimo delle mie potenzialità per gli anni a venire".

Ha parlato anche Sanches: "Sono frustrato per gli infortuni ma arriveranno momenti migliori".

(corsera)