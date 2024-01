Si stringe per Huijsen: ipotesi prestito oneroso

L’ultima fatica di Tiago Pinto sarà regalare un difensore a José Mourinho. Deve riuscirci in tempi stretti perché a gennaio ci sono da affrontare Atalanta, Lazio, Milan, Verona e Salernitana. Il gm sta insistendo con la Juve per Huijsen, disposto a voltare le spalle al Frosinone. A Trigoria avrebbe più possibilità di crescere in allenamento e giocare qualche vista l’emergenza. Un acquisto che entrerebbe in lista Uefa senza esaurire il transfer balance e non farebbe rischiare al club ulteriori multe dopo quella comminata per il mancato rispetto del settlement agreement il 30 giugno scorso. L’agente di Huijsen è a Torino, sitratta per il prestito oneroso.

(Il Messaggero)