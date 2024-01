Sfida all'"europea", Dybala risponde a Koopmeiners

È quasi impossibile, guardando ora la classifica, ipotizzare Roma e Atalanta insieme in Champions League nella prossima stagione. Eppure la partita di ieri sera è stata per ritmo e intensità proprio da massimo livello europeo. [...] L'1-1 permette all'Atalanta di tenere la Roma sotto in classifica alla chiusura del girone di andata ma i giallorossi, adesso in un tristissimo ottavo posto, hanno probabilmente giocato la miglior partita della stagione. [...] Mourinho (espulso anche ieri nel finale) ha cambiato le posizioni della sua difesa perché, almeno all'inizio, Paredes è andato in panchina per un colpo subito in Coppa Italia contro la Cremonese. Cristante è andato a centrocampo, Mancini (il migliore in campo insieme a Carnesecchi), ha fatto in pratica il "libero" e Kristensen ha giocato sul centro-destra con buon rendimento. [...]

Gasperini, contro un'avversaria rabberciata in difesa, ha giocato tutte le sue carte tattiche. Nel primo tempo ha puntato su De Ketelaere e Miranchuk per non dare punti di riferimento agli avversari. Il russo ha giocato un'ottima gara, sintetizzata nel cross che ha portato al gol del vantaggio nerazzurro. [...] La Roma ha pareggiato su calcio di rigore grazie a una sesquipedale sciocchezza di Ruggeri, che ha colpito Karsdorp con una specie di mossa di karate dopo che il terzino romanista aveva calciato verso la porta sguarnita, ma il pallone era stato salvato da Djimsiti quasi sulla riga. Dybala ha realizzato con freddezza, l'arbitro Aureliano - pessimo - è stato salvato dal Var perché non si era accorto di nulla. [...] Gli errori di Aureliano sono stati tantissimi e la furia di Mourinho, ancora una volta, l'ha portato all'ennesimo cartellino rosso. [...]

(corsera)