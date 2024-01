Senza cessioni Angeliño deve attendere

Il mercato della Roma è in stallo a causa delle difficoltà a cedere i calciatori in esubero. Andrea Belotti continua a rifiutare ogni destinazione proposta, mentre Kumbulla ancora non convince i diversi club interessati. Troppi otto mesi lontano dai campi per rischiare. E intanto Angeliño aspetta. Senza almeno un’uscita l’esterno mancino non può arrivare. […] La Roma prosegue la ricerca del nuovo dirigente. Il nome nuovo è quello di Florian Maurice, direttore tecnico del Rennes dal 2020 e per oltre dieci anni osservatore e scout al Lione. Ma nel circo impazzito di nomi, continuano ad arrivare conferme di come la pista straniera resti quella più accreditata. Nello specifico tedesca, con Christopher Vivell sempre in prima fila, insieme a Marco Neppe, in uscita dal Bayern Monaco. […]

(La Repubblica)