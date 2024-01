In caso di passaggio del turno questa sera contro la Cremonese, la Roma giocherà nei quarti di finale il derby contro la Lazio. Le due squadre si ritroverebbero per la prima volta in gara unica in Coppa Italia dopo la finale del 26 maggio 2013, vinta per 1-0 dai biancocelesti con gol di Lulic. [...] I biancocelesti sono teste di serie numero 3 (la Roma è 6) e giocherebbero in casa, quasi sicuramente il 10 gennaio.

(Corsera)