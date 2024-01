Scaloni: "Sorpreso dall'esonero di Mourinho. Dybala utile anche quando non è al top, lo voglio sempre. Paredes fa fatica se gioca in una squadra che rincorre..."

GASPORT - Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato su Paulo Dybala, Leandro Paredes e l'esonero di José Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni.

Scaloni, da quale dei suoi ragazzi vuole iniziare?

"Da Dybala e Nico Gonzalez che ultimamente hanno avuto problemi fisici. A Paulo voglio bene come a un fratello perché è un ragazzo perbene. Quando gioca 7-8 partite di fila, le sue prestazioni cambiano in meglio e la squadra ne ha beneficio. Purtroppo questa continuità di utilizzo non l'ha avuta, ma nel gruppo lo voglio sempre: è utile pure quando non è al top".

A Roma non se la passa bene neppure Paredes.

"Quando la squadra non ha il pallone deve trovare una modalità di gioco diversa. Per noi è un '5' speciale quando gestisce la manovra, ma se è in una squadra che rincorre...".