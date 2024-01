Sarri e Mourinho, non c'è spazio per fare calcoli: serve solo coraggio

Una sensazione forte: non ci annoieremo. Non rivivremo quel triste tira e molla di metà novembre, quando Maurizio Sarri e José Mourinho decisero di aspettarsi, di vincere senza osare, per poi non vincere proprio. [...] Non ci annoieremo perché prevarrà il desiderio di superarsi, quello che muove la palla in avanti e non indietro, quello che può rendere fenomenale un uomo qualunque e i derby di Coppa Italia sono pieni di eroi (quasi) per caso, da Tonino Di Carlo a Fabio Simplicio, per non dimenticare di Senad Lulic, diventato personaggio mitologico per il popolo laziale dopo aver deciso la finale del 2013. [...]

Mou, questo derby, se lo sente addosso, più di altri vissuti nel recente passato. Queste sono le sue partite, quelle da dentro o fuori, come una finale e di queste un po' se ne intende, dove non si molla un centimetro e lui certe notti le sa preparare, le crea, le anticipa, ci si arrotola. [...] Meglio puntare a un trofeo, che non porta soldi ma che Mou quasi preferirebbe, visto che l'eventuale Champions lui (forse) nemmeno la giocherebbe (ha il contratto in scadenza e di rinnovo ancora non si parla). [...]

(Il Messaggero)