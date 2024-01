Sanches può liberare il posto a Soyuncu

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo Huijsen Tiago Pinto continua a lavorare per consegnare un altro centrale a Mourinho. Oltre a Smalling e Kumbulla (il difensore albanese non è stato convocato nella gara di ieri a San Siro per un sovraccarico all'adduttore) i giallorossi dovranno fare a meno sicuramente per tutto gennaio anche di N'Dicka, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio. Il profilo individuato dal general manager uscente è quello di Caglar Soyuncu, difensore di proprietà dell'Atletico Madrid. Il classe 1996 non sta trovando molto spazio nel club spagnolo - da inizio stagione ha giocato solamente 9 spezzoni di partita, collezionando in totale soltanto 213 minuti tra campionato e Champions League. L'ex Leicester potrebbe arrivare in prestito, considerando i sei mesi d'ingaggio già pagati dai "Colchoneros", con il quale si dovrebbe trovare l'apertura per intavolare la trattativa ma prima è necessario passare per le cessioni che devono alleggerire il monte ingaggi giallorosso. La Roma ha infatti la lista della Serie A al completo, e per registrare eventualmente il turco dovrebbe rimuovere dai calciatori convocabili un elemento della rosa attuale.

Oltre a questo problema, i giallorossi devono fare i conti con il Settlement Agreement firmato con la UEFA, che impedisce alla squadra allenata da Mourinho di muoversi liberamente sul mercato - prima dell'arrivo di Huijsen il budget era di 1,5 milioni lordi per ingaggi e cartellini senza incorrere in nuove sanzioni da parte del massimo organismo europeo. Il principale indiziato a lasciare la Capitale è Renato Sanches, arrivato in estate in prestito dal Paris Saint Germain. I francesi sarebbero d'accordo a concludere anticipatamente l'esperienza romana del calciatore portoghese, con il Besiktas che rimane alla finestra in attesa di sviluppi. Chi invece potrebbe portare liquidità è Matias Vina. Sul terzino, attualmente al Sassuolo, ci sarebbe il forte interesse del Flamengo, con i dirigenti dei brasiliani che sarebbero in Europa anche per trattare l'acquisto dell'ex Palmeiras e abbassare le pretese sul costo del cartellino. La Roma resta inamovibile sul prezzo, fissato a 10 milioni, con una piccola parte che andrebbe agli emiliani come indennizzo per l'interruzione anticipata del contratto. Si lavora per chiudere anche questa cessione per agevolare l'arrivo di Soyuncu. Ma prima deve partire anche Sanches.