Salvare la stagione. Tra Sarri e Mourinho è una sfida tossica

[...] Se si arriva alla vigilia dell'ennesima stracittadina da dentro o fuori, con l'accompagnamento di tanto frasario da ultima spiaggia, è perché la Coppa Italia rischia di essere l'assalto all'ultima diligenza utile per salvare una stagione in bilico. [...] Lazio e Roma arrivano a questo derby sulla scia di un girone d'andata per commentare il quale basta affidarsi all'eloquenza dei numeri: 7 punti in meno per Sarri, 8 per Mou, 15 punti in totale. Se non è una debacle, poco ci manca. [...]

Strano ma vero a dirsi: la Roma arriva a questa sfida peggio dal punto di vista dei numeri, ma meglio dal punto di vista delle sensazioni. Napoli, Juventus e Atalanta sono stati 4 punti ma concettualmente potevano essere 7, senza scandalo alcuno. [...] Anche questa volta, tanto per cambiare, sarà un derby molto segnato dalle impronte di Mou e di Mau, i due mister più selvaggi e probabilmente più intelligenti del campionato. Certo, le due maschere più forti. [...]

(gasport)