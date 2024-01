Saluti romani a ponte Milvio, tensione al derby Lazio-Roma. Scontri in via Flaminia, sassi e bastoni contro la polizia. Cariche e caccia all'uomo fra i palazzi

Ancora saluti romani: un gruppetto di ultrà della Lazio ha alzato il braccio a Ponte Milvio, prima del derby di Coppa Italia contro la Roma. [...] Sempre prima del derby momenti di tensione fuori dallo stadio Olimpico per lanci di petardi e bombe carta da parte di ultrà della Roma e della Lazio, anche se non ci sono stati contatti fra opposte fazioni. Intanto i responsabili dell'ordine pubblico indagano sull'episodio dei fumogeni lanciati tra la tribuna Tevere e la Curva Sud [...].

In serata, un nutrito gruppo di ultrà giallorossi ha tentato di forzare il cordone della polizia in via Flaminia per raggiungere la zona di Ponte Milvio, ma c'è stato l'intervento degli agenti ed è scoppiato uno scontro con le forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione della Questura, quattrocento ultrà della Roma, fra i quali molti incappucciati, hanno lanciato pietre e bastoni contro la polizia che li voleva fermare. Un assalto in due ondate, fra piazza Mancini e viale Pinturicchio, che si è allungato anche in via Sacconi e via Cardinal Consalvi. Ripetute cariche degli agenti hanno portato all'allontanamento degli aggressori che non hanno raggiunto i laziali e si sono dispersi. Tre romanisti sono stati fermati e condotti in Questura.

