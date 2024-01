SALERNITANA-ROMA: le probabili formazioni. Tornano Cristante e Mancini

Stasera alle 20.45 la Roma sarà ospite della Salernitana per il posticipo valido per la ventiduesima giornata di campionato. Per i giallorossi rientreranno dalle squalifiche Cristante e Mancini. A centrocampo invece mancherà Paredes. Ritorna a disposizione anche Aouar, Che molto probabilmente entrerà in campo a partita in corso. Inamovibile il tridente Lukaku Dybala El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL TEMPO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.