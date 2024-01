Sale la febbre da derby, stadio Olimpico blindato

Il fischio di inizio è fissato per le ore 18 di domani pomeriggio. Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena il derby di Coppa Italia fra Lazio e Roma. Partita secca: chi vince passa il turno. [...] Il piano della sicurezza prevede una suddivisione tra le due tifoserie anche per le aree di parcheggio. Ai tifosi giallorossi è destinata l'area di piazzale Clodio. Per i supporter biancocelesti, invece, sarà riservata l'area a viale della XVII Olimpiade. Per il posizionamento in classifica nello scorso campionato, sarà la Lazio a giocare in casa. Quindi, l'area destinata ai laziali sarà ampliata al punto che entro le 8 di domani dovranno essere rimossi i veicoli presenti in viale dello stadio Flaminio e piazzale Ankara.

Entro la stessa ora - ovvero le 8 di domani mattina - dovranno essere rimossi anche tutti i veicoli in sosta su largo Maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Toscano, via Contarini, viale Antonino di San Giuliano, piazzale e lungotevere Diaz, piazzale di Ponte Milvio, via Cassia sull'isola pedonale davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio, l'intero parcheggio di via Orti della Farnesina davanti al distretto Ponte Milvio della Polizia di Stato e infine lo spartitraffico a raso tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina. [...]

In vista del notevole afflusso di spettatori, la Questura ha richiesto al dipartimento Mobilità di potenziare le linee bus che consentano ai tifosi di raggiungere lo stadio dalle aree di parcheggio Clodio e XVII Olimpiade. [...] Come già avvenuto in occasione di tutti i derby del passato - campionato o Coppa Italia che siano - dovrebbero essere circa mille gli uomini delle forze dell'ordine che saranno schierati nelle aree interne dello Stadio e nelle sue immediate vicinanze. [...]

(Il Messaggero)