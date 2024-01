Ruolo nuovo, DDR vecchio. Il passato non si cancella, ma lo sguardo è al futuro

Dice: il solito DDR. In che senso? Il solito DDR che non sbaglia una virgola neppure se lo paghi, come accadeva quando era calciatore. [...] Se uno è fatto in un certo modo, e non ha voglia di travestirsi e/o di bluffare di fronte alla vita, sarà sempre così. [...] Questo, ovviamente, non significa che De Rossi è o diventerà un grande allenatore. Ma per presentarsi al nuovo (vecchio?) mondo ha scelto la strada più diretta, quella della credibilità. [...]

Il tempo degli abbracci, delle pacche sulle spalle, delle parole messe in fila e dei buoni propositi è già terminato, però. È ora di andare in campo, o in panchina; si fa sul serio. [...] Quando si cambia un allenatore, del resto, vuol dire che c'erano problemi. E, quattro o cinque giorni dopo, quei problemi saranno ancora lì. Se Mourinho non era Harry Potter, non si può pretendere da De Rossi di indossare al volo i panni del Mago Silvan. [...]

(corsera)