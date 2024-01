Rui Patricio ora rischia. Pronto Svilar

È vero che il tiro di Folorunsho ha preso una strana traiettoria, ma è anche vero che Rui Patricio ha messo davvero troppa superficialità per cercare di deviarlo fuori dalla porta. [...] Il portoghese fino alla papera sul gol non era stato praticamente mai impegnato, penalty compreso sparato da Djuric direttamente in curva Nord. [...] Errore e non solo. Perché Rui Patricio non è piaciuto neanche nella gestione dei rinvii. Uno di questi, terminato in una porzione di campo totalmente occupata da maglie avversarie ha rischiato di far perdere la pazienza anche al suo nuovo allenatore. [...]

A 36 anni (li compirà a febbraio), l'estremo difensore è quasi arrivato alla fine della sua carriera, inevitabile quindi che arrivino anche errori che fino a qualche anno fa non si sarebbero visti neanche in allenamento. Così dopo aver perso il posto da titolare nella nazionale portoghese, adesso Rui rischia seriamente di terminare la stagione in panchina. [...] Farelli ha già lavorato con Rui Patricio ma anche con Mile Svilar, il ragazzo che quest'anno ha visto già più volte il campo (otto gare) rispetto a tutta l'intera stagione e che ora sogna di guadagnare un'altra occasione. [...]

(corsport)