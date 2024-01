"Roma voglio restare"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo due giorni dall'esonero di Mourinho due dei giocatori più punzecchiati dal tecnico portoghese tornano a parlare. Smalling e Renato Sanches, che in questa stagione si sono visti più all'interno dell'infermeria che in allenamento, hanno infatti pubblicato a distanza di poche ore uno dall'altro una dichiarazione tramite i social per fare chiarezza sulle loro condizioni.

Il primo è stato il difensore centrale, che non si allena con il resto della squadra a Trigoria da ormai cinque mesi a causa di un problema al tendine rotuleo - l'ultima apparizione risale all'1 settembre 2023, quando disputò tutta la gara contro il Milan all'Olimpico - lasciando i compagni di reparto in costante difficoltà, costringendo lo Special One ad adattare, soprattutto nell'ultimo periodo, Celik e Kristensen da braccetti. Probabilmente indispettito da una falsa affermazione, che gli attribuiva un'apertura a un suo possibile impiego in campo già a partire dalla partita di domani, Smalling ha voluto chiarire la sua condizione, oltre a ribadire la volontà di vestire ancora la maglia giallorossa. «Dal mio arrivo nella Capitale nel 2019 il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club non hanno mai vacillato - esordisce in una storia Instagram l'ex Manchester United - vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai chiesto di lasciare la Roma, ma questo è uno dei momenti più frustranti della mia carriera, perché a nessun calciatore piace trascorrere le proprie giornate su un lettino fisioterapiсо».

L'inglese entra nello specifico, smentendo le voci relative alla sua opposizione nell'assumere antidolorifici: «La priorità assoluta è quella di garantire un contributo significativo nella seconda parte di campionato, mi sono mostrato aperto a tutti i tipi di soluzione, tanto a breve quanto a lungo termine. Dopo aver escluso ogni tipo di ricorso all'intervento chirurgico, confido nelle competenze di chi segue la mia riabilitazione che comprende analgesici in abbondanza».

In coda al messaggio il difensore saluta l'allenatore uscente e dà il benvenuto a De Rossi: «Colgo l'occasione per ringraziare Mourinho e per dare il benvenuto a Daniele». E proprio «Capitan Futuro» spera oltre a Smalling, di poter contare anche su Renato Sanches, che non è mai riuscito a incidere a causa dei continui guai fisici che gli hanno permesso di collezionare solamente 228 minuti in tutte le competizioni.

«Non sono molto fortunato con gli infortuni». Ha sottolineato il centrocampista ripreso in passato per aver cambiato l'immagine del suo profilo Instagram, sostituita da uno sfondo nero. «Sono io la persona più frustrata da questa situazione, perché desidererei tornare subito a giocare, e infine volevo ricordare che non ho mai cancellato nessuna foto della Roma, è rimasta la stessa per più di un anno».