ROMA-VERONA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna la difesa a quattro, ballottaggio Karsdorp-Kristensen. In attacco tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy

La Roma del nuovo allenatore Daniele De Rossi è pronta a riconquistare i tre punti in casa contro l'Hellas Verona, in una partita difficile sotto tanti punti di vista. Tante defezioni in ogni zona del campo (tra infortuni, squalifiche e coppe), con il tecnico che sarà costretto a scelte obbligate: pronto il ritorno alla difesa a quattro, con Rui Patricio supportato da Karsdorp (ballottaggio con Kristensen), Llorente, Huijsen e Spinazzola. A centrocampo, senza Cristante, pronto Paredes in mediana coadiuvato da Bove e Pellegrini. In attacco pochi dubbi: Lukaku al centro, Dybala ed El Shaarawy pronti ad agire sulle fasce. Calcio d'inizio alle 18:00.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI