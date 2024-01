Roma: unica delle big mai in finale dal 2013 di Lulic

La Roma è l'unica big del calcio italiano che non è mai riuscita ad arrivare in finale nelle ultime 10 edizioni della Coppa Italia: 3 le eliminazioni negli ottavi, 5 nei quarti e 2 in semifinale (col Napoli nel 2014 e la Lazio nel 2017). [...] L'ultimo successo giallorosso risale al 2008, un 2-1 sull'Inter che portò per la nona volta quel trofeo in bacheca eguagliando il primato della Juventus.

Nei 15 anni successivi di infruttuosa caccia romanista ala decima i bianconeri si sono decisamente staccati con 14 trofei, l'Inter ha fatto l'aggancio a quota 9, la Lazio si è avvicinata con 7. La Roma ha perso le sue ultime 2 finali nel 2010 contro i nerazzurri (1-0 di Milito all'Olimpico) e nel 2013 contro i biancocelesti (1-0 firmato Lulic). Dopo quel fatidico 26 maggio, solo tanti pessimi ricordi: come il 7-1 incassato a Firenze nel 2019, i brutti scherzi all'Olimpico dello Spezia (nel 2015 ai rigori e nel 2021 ai supplementari, un 4-2 poi diventato 3-0 a tavolino perché la Roma aveva fatto una sostituzione di troppo) e l'anno scorso proprio della Cremonese, che vinse 2-1 nei quarti. [...]

(corsera)