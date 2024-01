Roma, tutto su Lukaku. Duro faccia a faccia tra Mou e la squadra

Contro il Milan, lo scorso primo settembre all’Olimpico, Romelu Lukaku ha fatto il suo esordio con la maglia della Roma. Sempre contro i rossoneri, nello stadio in cui in Italia ha vissuto i momenti migliori con quella dell’Inter, stasera (20.45, tv su Dazn) l’attaccante belga proverà a tirare fuori la squadra giallorossa dalle sabbie mobili in cui è sprofondata dopo gli ultimi 3 risultati negativi: un punto tra Atalanta e Juventus e l’eliminazione in coppa Italia ad opera della Lazio. [...] A caricarsi la squadra sulle spalle dovrà essere Lukaku, perché non ci sarà Paulo Dybala, ancora out dopo il problema ai flessori accusato durante il derby. Il centravanti ha una tradizione favorevole nel suo personale derby contro i rossoneri, a cui ha segnato nelle ultime 4 gare giocate da titolare con l’Inter. Gli manca il gol con la Roma, che è alla ricerca di una vittoria contro una big dal 4-1 a Bergamo contro l’Atalanta del 18 dicembre 2021, unico successo nelle ultime 26 partite giocate contro una squadra che occupava uno dei primi quattro posti in classifica. [...]

(Corsera)