Roma, sulla fascia sinistra spunta l’ex City Angelino

LEGGO (F. BALZANI) - José Ángel Esmorís Tasende, ma chiamatelo Angeliño. Anzi, a Roma, Angelino. Si appresta a essere lui il colpo a sorpresa di Pinto per rinforzare la fascia sinistra della Roma. Ventisette anni, un passato col City e un presente poco chiaro al Galatasaray dove hanno rinunciato al riscatto per 6 milioni alla prossima presenza. Lo spagnolo è di proprietà del Lipsia che non ha nulla in contrario a spostare la sede del prestito da Istanbul a Roma. Il club giallorosso, dopo un sondaggio per Bakker, ieri sera ha convinto Angelino a rifiutare Torino e Marsiglia. Manca l'accordo con il Lipsia che vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto condizionato alle presenze, la Roma vorrebbe solo il diritto a 6 milioni. Ma la volontà è di chiudere a breve. Forse un'indicazione anche per il prossimo ds visto che Angelino è prodotto della scuderia Redbull. Dove hanno lavorato sia Mitchell che Vivell, non troppo lontani da Marco Neppe.