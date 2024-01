Roma si spacca: tra José e i tifosi le prime crepe. Fiducia a tempo

Mai così male da venti anni a questa parte, mai così in preda ad un senso di smarrimento come quello attuale. Eppure - nonostante tutto - di speranza e di luce ce n'è ancora, non fosse altro perché la Champions League è ancora lì, a soli 5 punti di distanza. [...] Quello che c'è invece da capire nella Roma è se l'effetto-Mourinho sia davvero finito o meno. [...] Alternative a Mou in questo momento non ce ne sono. In più la società sa bene che Mou è il proprio scudo con la tifoseria, fino a che c'è lui i Friedkin sono certi di non entrare nell'occhio del ciclone. [...]

Insomma, Mou continua ad avere un credito, anche se poi non è più infinito. Anche a San Siro i circa 4mila tifosi giallorossi se la sono presa con i giocatori ("Tirate fuori le p....", il coro più gettonato), senza sfiorare il portoghese. [...] Se la gente allo stadio è con lui, il popolo di radio e social no. E' un contrasto tra l'amore dal vivo e la rabbia da remoto. In tanti, però, iniziano a mollare Mou, considerato colpevole insieme a Tiago Pinto (mercato fallimentare) e ai Friedkin (società assente e mal strutturata) di questa situazione a tratti imbarazzante. [...]

(gasport)