Roma, Mou e mercato: la verità in sette giorni

L'addio anticipato di Pinto e i continui richiami di Mourinho a un rinnovo che non arriva e che probabilmente, a questo punto, non arriverà, hanno dato il via alle speculazioni sul futuro della Roma. Tra prestiti, calciatori in scadenza, clausole rescissorie e "mal di pancia", c'è più di mezza squadra che non sa cosa farà il prossimo anno. Il futuro di molti è legato ai risultati sportivi e, prima di decidere, i Friedkin vogliono avere le idee più chiare: una qualificazione in Champions League aprirebbe degli scenari che altrimenti sono quasi impossibili da immaginare e la settimana terribile inizierà domani con Roma-Atalanta, proseguirà con il derby nei quarti di finale di Coppa Italia e terminerà con Milan-Roma.

L'emergenza in difesa è totale e non potrà bastare l'arrivo di Huijsen, il quale si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito oneroso (650 mila euro) con lo sconto di 250mila euro in caso di almeno 10 presenze. Alla Juventus, invece, andrà il capitano della Primavera Cherubini.

(corsera)