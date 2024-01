Roma, l'uomo-mercato se ne va Pronto il ritorno del ds Massara

LEGGO (F. BALZANI) - Tiago Punto. E a capo. La Roma conclude l'era Pinto, in maniera anomala. Nel pieno del mercato invernale, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza e con un comunicato in cui si ringrazia l'ormai ex Gm depotenziato da tempo dopo i tanti flop sul mercato e un rapporto mai sbocciato con Mourinho. "Il rapporto si interromperà dal 3 febbraio, sono in corso le valutazioni per il prossimo ds", si legge nel comunicato. La decisione presa dalla Ceo Souloukou e avallata dai Friedkin dopo un processo di valutazione culminato con gli errori dell'ultima campagna estiva al netto dei limiti del fair play finanziario: da Renato Sanches alla gestione del caso Matic, passando per le difficoltà nel prendere un attaccante. Ma anche il bilancio delle stagioni precedenti era stato poco confortante: da Vina a Celik, Shomurodov e Solbakken sono stati tanti gli errori di valutazione di un dirigente che ora potrebbe andare in Arabia o tornare al Benfica. Al suo posto in pole c'è Massara, che nella Capitale ha già lavorato durante l'era Pallotta e che avrebbe dato la propria parola mesi fa, come anticipato da Leggo. Alla Souloukou piace molto anche Modesto del Monza, con il quale ha lavorato all'Olympiacos e che potrebbe sposarsi con la figura di Massara. Valutazioni a breve saranno fatte anche su Mourinho. Intanto però c'è una doppia sfida ad Atalanta e Lazio da preparare, con tante difficoltà per le assenze difensive. Una mano potrebbe arrivare dall'infermeria: Smalling e Kumbulla sono sulla via del recupero anche se difficilmente saranno a disposizione prima di 10 giorni. Sul mercato proseguono i contatti con la Juve per Huijsens, ma i bianconeri preferiscono la pista Frosinone. E spunta il nome di Piatkowski offerto dal Salisburgo.