Roma, la terapia De Rossi ha un doppio effetto ma alla fine funziona bene

Nessuno sa se Daniele De Rossi diventerà un grande allenatore o se rischia la fine di Andrea Pirlo. È invece già certo che pochi al mondo conoscono Roma e la Roma come DDR. [...] La prima del dopo-Mou porta comunque tre punti necessari e il cambio di modulo. La difesa a 4 era quasi obbligata per le assenze (Mancini, Ndicka, Smalling e Cristante) ma c'è anche un discorso tattico: "La linea a 4 ci regala un uomo in più nella fase offensiva". [...] Fino a che Paredes e la Roma hanno avuto fiato, è stata una bella Roma. Poi c'è stato un crollo nelle prestazioni e nella velocità del giro palla. [...]

L'aspetto più positivo è che la Roma ha vinto senza che né Lukaku né Dybala - a disagio nel 4-3-3 e frenato dalla paura di farsi di nuovo male - abbiano vissuto una giornata importante. [...] Assai più incisivo è stato Lorenzo Pellegrini, che è entrato nel primo gol e segnato di prepotenza il secondo, portandosi poi la mano sul petto dopo i tanti fischi ricevuti alla lettura delle formazioni. [...] Rispetto all'era Mourinho - quella dei 29 rossi tra lui e il suo staff - la panchina della Roma è sembrata popolata da tanti Damiano Tommasi, sindaco in tribuna a vedere il suo Verona e il suo vecchio amico. [...]

(corsera)