Roma, la Champions viaggia in trasferta

(...) Tre ko nelle ultime tre trasferte, tredicesima posizione nella speciale graduatoria delle partite in trasferta che si trasforma addirittura in diciottesima, se si considerano soltanto i primi 45 minuti. Tocca quindi a De Rossi provare a invertire il trend. I ko non sono arrivati soltanto con Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Lazio o Juventus ma considerando il 2023 anche con Verona, Cremonese, Bologna e Genoa. (...) Lo scatto Champions passa quindi da Salerno. E se Daniele è orientato a dar fiducia al modulo con il quale ha battuto il Verona (4-3-3), è pronto a cambiare qualcosa nell’undici titolare. Sono tre le novità previste. Le prime due nel pacchetto difensivo, al centro e a sinistra. Il ko di Spinazzola apre ancora una volta la corsia a Kristensen mentre al centro Mancini si riprende il posto a discapito del giovane Huijsen. Ma la novità è in mezzo: Cristante torna (finalmente) a giocare da play. Al suo fianco Bove e Pellegrini. Il resto toccherà alla Lu-Pa là davanti, alla quale si aggiungerà un rinfrancato El Shaarawy. Da Dybala si aspetta un acuto su azione: l’ultimo gol non su rigore risale a dicembre e in stagione è stato bissato soltanto contro l’Empoli. (...)

(Il Messaggero)