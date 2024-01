Roma-Juve: è la Supercoppa delle migliori

Il meglio che il calcio femminile possa offrire è concentrato oggi in una finale secca in campo neutro: ecco Roma-Juventus. In palio c'è la Supercoppa Italiana tra le campionesse ditalia di Spugna e le ragazze di Montemurro, che hanno portato nella loro bacheca l'ultima Coppa Italia nella finalissima contro la Boma dopo essersi viste scucire lo scudetto dal petto. E allora si passa dal caldo di Salerno al freddo di Cremona perché adesso si assegna il primo trofeo stagionale. Di fronte sempre Roma e Juventus. Ormai è una tradizione. […] La sfida tra le due big si ripropone mettendo in vetrina antichi e nuovi confronti, vedi le sfide nelle sfide tra Giugliano e Caruso a controcampo, tra Viens e Beerensteyn in attacco, così come tra Linari e Cascarino. Allo Zini è tutto pronto. Palla al centro alle 15.15 con diretta tv su Rai 2. Prima del fischio d'inizio spazio allo show dei freestyler della Fast Foot Crew, inoltre Arisa canterà linno di Mameli. Durante l’intervallo sarà ricordato Gianluca Vialli alla presenza, tra gli altri, del sindaco Gianluca Galimberti e dei familiari dell'ex attaccante nato e cresciuto a Cremona, al quale sarà intitolato il settore Distinti dello stadio. Sugli spalti sono attesi oltre seimila tifosi.

(Corsport)