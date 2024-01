Roma in caduta libera, Mourinho si confronta con la squadra: si gioca tutto sabato con il Verona

La Roma perde 3-1 al Meazza e sprofonda al nono posto in classifica, a meno 5 dal quarto della Fiorentina e dalla zona Champions. Un disastro (annunciato?) che ha fatto infuriare i tifosi presenti a Milano, che a fine partite hanno chiamato la squadra sotto al settore ospiti e hanno invitato i calciatori a "tirare fuori le p....". La crisi è certificata dai numeri: la squadra di Mourinho è ferma a 29 punti, mai così pochi dopo le prime 20 gare stagionali in Serie A dal 2002-03. [...]

Problemi che dovrà provare a risolvere Mourinho, che in tribuna ha assistito al match al fianco del match analyst Cerra e a fine partita è sceso subito negli spogliatoi per parlare con la squadra per un confronto a caldo. La sua posizione, col contratto in scadenza e nessun discorso sul rinnovo, è sempre più in bilico, addirittura sabato il Verona potrebbe essere la sua ultima spiaggia. [...] Mancini e Cristante non ci saranno sabato contro il Verona: erano diffidati, sono stati ammoniti e saranno squalificati. [...]

(corsera)