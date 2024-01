Roma grigia, poche luci a San Siro

[...] Mourinho spera invece in un colpo di coda per riprendersi la sua Roma (magari sfruttando le prossime tre gare, la prima senza Mancini e Cristante squalificati, contro Verona, Salernitana e Cagliari), che pian piano si sta allontanando dalle zone di classifica che contano, specie dopo la sconfitta di ieri a San Siro, arrivata dopo la solita partita giocata con orgoglio, carattere ma dai contenuti tecnici limitati. [...] Il Milan non è stato bello, ma solo più bravo a capitalizzare le occasioni; la Roma ha pagato caro certe distrazioni, troppi i buchi difensivi si è svegliata troppo tardi. [...]

Quanto ai tiri in porta, siamo all'estemporaneità: ci prova Celik, che impegna Maignan e Spinazzola, che sbaglia quasi tutti i cross, ma prende la porta, impegnando, si fa per dire, il portiere francese. ElSha e Lukaku, là davanti hanno pochissimi palloni giocabili, si notano poco, il belga si fa vedere solo per certe sbracciate verso i compagni. [...] I giallorossi non perdono la faccia ma lasciano San Siro con un nono posto in classifica, e un meno cinque dalla Fiorentina e quattro dalla Lazio. Eppure, qui a Milano, hanno perso l'amore per Pioli, mentre Roma bolle di passione per Mourinho. Per quanto ancora? Chiedere ai Friedkin.

(Il Messaggero)