Roma Femminile: due romaniste tra le prime cento al mondo

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - La crescita della Roma passa inevitabilmente dalla crescita della sua rosa e proprio in queste ore due giallorosse sono state inserite da "The Guardian" nella classifica delle migliori 100 calciatrici del momento. Sono state diffuse 30 posizioni, dalla numero 70 alla 100, e tra queste spuntano i nomi di Saki Kumagai e Manuela Giugliano, rispettivamente all'80esimo e al 74esimo posto. C'è grande soddisfazione in casa Roma visto che è la prima volta in cui compaiono giocatrici giallorosse nella speciale lista; tuttavia il riconoscimento non è una novità per la giapponese visto che si trova in classifica per l'ottavo anno consecutivo. Della giuria fanno parte allenatori, ex calciatori e giornalisti legati al mondo del calcio femminile e per quanto riguarda la Serie A sono stati coinvolti il tecnico della Roma Alessandro Spugna, Joe Montemurro della Juventus e Rita Guarino dell'Inter.

Per la compagine romana si tratta di un passo in avanti nell'affermazione del club che da un paio di anni si è reso competitivo in Italia ed in Europa: al momento le romaniste sono le uniche italiane rimaste in Champions e guidano il campionato a punteggio pieno dopo 11 gare. Nello specifico le due centrocampiste inserite in lista sono tra i punti fermi di Spugna, riferimento per la squadra e fondamentali anche in fase realizzativa (4 reti Kumagai e 8 Giugliano da inizio stagione). Intanto dall'infermeria arrivano brutte notizie: Aigbogun ha rimediato in Supercoppa la lesione dei legamenti del ginocchio e sarà operata quanto prima. Purtroppo per lei la stagione è già finita.