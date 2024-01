Roma e Azmoun tra Coppa Italia, campionato e la Coppa d'Asia: tutti i retroscena

Dopo un lungo lavoro diplomatico, la Roma e la federazione iraniana hanno raggiunto un accordo: Sardar Azmoun non raggiungerà la nazionale per la Coppa d'Asia in Qatar prima dell'11 gennaio. Quindi sarà regolarmente a disposizione domani per l'ottavo di Coppa Italia contro la Cremonese, domenica per la sfida di campionato contro l'Atalanta e il 10 gennaio per l'eventuale derby, sempre di Coppa Italia. [...]

"Vorrei chiedere all'amato popolo iraniano, che ha sempre rappresentato la nostra più grande motivazione, di sostenere con energia la nostra squadra - le parole dell'attaccante riportate dai media iraniani. Chiedo anche ai media di sostenerci. Tutto questo, se Dio vorrà, per poter fare grandi cose in Qatar in Coppa d'Asia".

(corrieredellosport.it)

