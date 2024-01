Roma, Dybala pronto a lasciare il segno. Sulla sinistra in tre si giocano la maglia

LEGGO (F. BALZANI) - Tornare a vincere un derby, per andare in semifinale di Coppa Italia. E anche per rinforzare gli animi di una Roma inguaiata da un calendario tosto e dalle tante assenze, ma rincuorata dai progressi di gioco visti anche con l’Atalanta. Mourinho (squalificato per una giornata in campionato) non supera Sarri dal 20 marzo del 2022, e può contare finalmente su un Dybala in piena forma. L’argentino non ha mai segnato in un derby romano. Polverizzati in poche ore i 20 mila tagliandi riservati ai tifosi romanisti. Al fianco della Joya c’è Lukaku, alle loro spalle è in dubbio Pellegrini toccato duro alla schiena da Scalvini domenica e in ballottaggio con Paredes. Le buone notizie arrivano, per una volta, dalla difesa.

Gli esami hanno infatti scongiurato lesioni all’adduttore di Llorente che ieri si è allenato in gruppo. Lo spagnolo ci sarà, probabilmente dal primo minuto. Ma la sua presenza non esclude quella di Huijsen che Mou potrebbe lanciare attutendo le assenze di Smalling e Ndicka. Il dubbio più grosso è a sinistra dove Zalewski, Spinazzola ed El Shaarawy si giocano una maglia tra mille perplessità. A destra c’è Kristensen che ieri ha suonato la carica: "Non vedo l’ora di giocare, quello di campionato l’ho vissuto in panchina in un’atmosfera pazzesca. Non temo nessuno, ma rispetto l’avversario. Dobbiamo far valere le nostre qualità e vincere perché vogliamo la Coppa Italia". Cessione sempre più probabile di Renato Sanches verso Olympiacos oppure Besiktas. Piace Romeu del Barça, ma si sarebbe offerto a sorpresa Matic ormai in rottura col Rennes. A Trigoria, però, non sembrano interessati. Per la difesa oltre a Soyuncu piace Alexsandro del Lille.