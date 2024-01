Roma, difesa a quattro ma De Rossi è senza esterni sinistri

Che la rosa della Roma assomigli ad una coperta corta è stato ancora più evidente sabato sera durante la gara col Verona, quando dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola (farà gli esami oggi) De Rossi è stato costretto ad inserire sulla fascia sinistra Rasmus Kristensen, cioè un adattato e per giunta sul piede debole. Il passaggio al 4-3-3 (o 4-1-4-1 in fase di non possesso) da una parte ha allungato la rosa in alcuni ruoli in cui la Roma era in sofferenza, come i centrali di difesa, ma l’ha accorciata in altri, come appunto gli esterni a sinistra. […] La prima indicazione, De Rossi l’ha data contro il Verona ma bisognerà vedere come si comporterà quando avrà la rosa al completo. Una soluzione in più potrebbe esserci quando dalla Coppa d’Africafarà ritorno l’ovriano Ndicka (ieri sconfitto per 4-0 contro la Guinea Equatoriale), che potrebbe essere dirottato sulla fascia in caso di estrema necessità. Un aiuto potrebbe arrivare dal mercato, magari attraverso qualche scambio. La Fiorentinaè interessata ad Andrea Belotti, che anche con De Rossi sembra destinato a recitare un ruolo di secondo piano, e ha offerto in cambio Ikoné e Brekalo; la Roma ha chiesto Biraghi, esterno sinistro con il contratto in scadenza nel 2025. […]

(Corsera)