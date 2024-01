ROMA-CREMONESE: le probabili formazioni dei quotidiani. Celik, Cristante e Llorente in difesa, davanti Lukaku inamovibile

Questa sera alle 21:00 la Roma comincerà ufficialmente il proprio 2024 con la sfida dell'Olimpico contro la Cremonese, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Tante le defezioni in difesa, con Smalling e Mancini out e Kumbulla ancora in fase di recupero. Insieme a Llorente verrà arretrato Cristante con Celik braccetto di destra. Sulle fasce pronti Karsdorp ed El Shaarawy, a centrocampo Paredes verrà supportato da Pellegrini e Bove. Davanti Lukaku ancora una volta titolare inamovibile, ballottaggio tra Dybala, Belotti e Azmoun come attaccante di supporto del belga.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar, Celik, Cristante, Llorente, Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar, Celik, Cristante, Llorente, Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.

IL MESSAGGERO - Svilar, Celik, Cristante, Llorente, Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.