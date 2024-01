Roma, c’è Angelino ma bisogna vendere

La giornata comincia con un no. E' di Joe Barone, dg della Viola: "Ikoné non è sul mercato, non va alla Roma. Resta con noi". Il club giallorosso incassa, ma spera che la trattativa con la Fiorentina per Belotti (si era parlato di uno scambio con il francese) resti in piedi: Pinto è a Milano anche per questo Il Gallo ora, con De Rossi, è diventato esubero e la Roma ha cambiato strategia sul mercato e, come stiamo vedendo, è a caccia più di uomini di fascia che di difensori centrali. (...) Dopo il no di Barone per Ikoné. arriva il sì di Angeliño, terzino sinistro spagnolo, La Roma, prima di chiudere deve definire una partenza. Non può inserire nella lista (sono 17 i calciatori più 4 di formazione italiana, esclusi i giovani cresciuti a Trigoria) un altro elemento. La cessione di Viña non conta, visto che era al Sassuolo e gli otto milioni (più 2 di bonus) che il Flamengo verserà potranno essere "utilizzati" da giugno. Quindi, gli indiziati a partire sono Belotti (chiuso da Lukaku e da Azmoun, e c'è anche Abraham), Sanches. (...)

(Il Messaggero)