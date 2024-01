Roma beffata dal Bayern: Champions appesa a un filo

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Delusione Roma. Pareggio rocambolesco per le giallorosse al Tre Fontane contro il Bayern Monaco: finisce 2-2 il penultimo impegno dei gironi di Champions League. Partono subito bene le padrone di casa, che dominano la gara per lunghi tratti. Giacinti porta le sue in vantaggio al 33', all'87' Schuller pareggia i conti e nel recupero accade di tutto: Giugliano riporta avanti le sue (suo anche l'assist a Giacinti), poi la tedesca sigla la sua doppietta personale ed il definitivo pari al 96' (restano dubbi su un fallo negato alle romaniste al momento del pareggio). Altra pecca di serata il colpo al petto che ha ricevuto Giacinti che le ha fatto lasciare il campo anzitem, a fine partita l'attaccante ha tranquillizzato tutti e oggi svolgerà accertamenti. Ora battere l'Ajax martedì in trasferta potrebbe non abbiamo bastare alle capitoline per il passaggio del turno, tutto si dimostrato deciderà negli ultimi 90'.