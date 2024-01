Roma-Baldanzi bolle in pentola. Se preferite, è in cottura. Cosa significa? Che nella testa delle parti in causa l’operazione sarebbe persino definita: serve però che gli ultimi dettagli si sistemino al posto giusto per poi poter dire che l’affare si fa. E quando i giorni davanti sono pochi, sette prima che il mercato d’inverno chiuda i battenti, troppi finali già visti consigliano il fiato sospeso. […] L’Empoli e i Friedkin hanno ruoli chiave. Al club toscano, fino a ieri non sono arrivate offerte formali per poter dire che ci sia una trattativa con i crismi per essere definita tale. Dunque la posizione del presidente Corsi, contestualizzata allo state delle cose ieri, è netta, seria e va capita. Poi c’è il dietro le quinte: il mondo Empoli sa che a Pinto, a De Rossi, alla Roma, Baldanzi piace parecchio. E che con Nicola il ragazzo potrebbe non trovare lo spazio che si aspetta, rischiando di intaccare ancora quel valore economico che rispetto all’estate è già sceso un po’ e che tra cinque mesi potrebbe asciugarsi ancora, giocando poco. […] L’Empoli ragiona su una forbice compresa tra i 13 e i 15 milioni, possono entrare due fattori a modularla verso l’alto o verso il basso: l’ingresso di baby del vivaio giallorosso(uno o due, Pagano, Joao Costa e Pisilli tra le candidature). Attenzione alla percentuale sulla rivendita, fattore che entrato in scena nelle ultime ore: potrebbe rivelarsi decisivo. La formula del pagamento? La dilazione alleggerirebbe le tasse, l’Empoli vuole monetizzare e non ascolta ragioni, il prestito con obbligo è una via. Ultimo dettaglio ma non troppo: Baldanzi è un 2003 e non deve liberare posto in lista. Ma per il conto economico vendere un pezzo è opportuno.[…]

(Corsport)