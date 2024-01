ROMA-ATALANTA: le probabili formazioni dei quotidiani. Stringono i denti Mancini e Paredes

Alle 20.45 appuntamento allo Stadio Olimpico per la sfida tra Roma e Atalanta fondamentale per la zona Champions. Roma decimata e con una formazione costretta a causa dei vari infortuni e delle assenze. Mancini e Paredes stringeranno i denti e partiranno dal primo minuto. In attacco la solita coppia Dybala-Lukaku con Cristante che arretrerà nuovamente in difesa. Zalewski e Kristensen sulle fasce.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.



TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.