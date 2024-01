Rimonta Roma, Lukaku-Dybala gol da derby

La Roma si regala il derby. Appuntamento il 10, all'Olimpico, per il quarto di finale di Coppa Italia. [...] La Roma vola ai quarti ma se l'è vista davvero brutta, con un primo tempo modesto e una ripresa giocata meglio, con uno spirito diverso: la Cremonese si è battuta con orgoglio, è passata in vantaggio e ha ceduto solo alla qualità dei calciatori della Roma. Lukaku prima e Dybala poi, hanno ribaltato nella ripresa la rete a sorpresa di Tsadjout. [...] La Roma dei primi quarantacinque minuti si rende pericolosa su calcio piazzato: Pellegrini - dopo aver colpito una traversa - scalda le mani di Jungdal su una punizione precisa ma lenta. Quella difesa sperimentata (e sperimentale), José la distrugge nell'intervallo.

Dentro Zalewski, Kristensen e Dybala, fuori Celik, Llorente e Belotti: e si passa a un insolito quartetto composto da Karsdorp, Kristensen, Cristante e Zalewski, per un 4-3-3 o 4-3-1-2, a seconda di dove andava a posizionarsi Dybala. [...] Il pari arriva in zona Roma, appena scatta il quarto d'ora finale e protagonisti - sempre sotto la Sud - proprio quegli attaccanti entrati a fare massa nell'area della Cremonese. Combinazione Dybala, Azmoun e Lukaku, che stavolta mette dentro per la quattordicesima rete stagionale. Ed ecco l'uomo che non ti aspetti: Spinazzola, entrato al posto di Karsdorp, si procura un rigore (fallo di Sernicola). Dal dischetto, ci pensa Dybala, che allontana gli incubi. [...]

(Il Messaggero)